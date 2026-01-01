Phottix Triton RT-16 (89400) шестнадцати канальное беспроводное д/у вспышкой с одним приемником

Описание

Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры, приемник соединен со студийной вспышкой. Возможно подсоединение нескольких вспышек. Передатчик устанавливается в башмак фотокамеры или подключается к ней с помощью синхрокабеля, а приемник подключается к студийной вспышке через PC-sync разъем.

Передатчик активируется во время срабатывания затвора камеры, который активирует приемник, от которого срабатывает подключенная к нему студийная вспышка. Другие вспышки активируются от первого срабатывания принимающей вспышки, или от другого приемника, настроенного на ту же частоту. Максимальная полезная площадь на открытом пространстве - 30 м. Система работает на частоте 433 МГц, мощность передатчика 1 мВт.