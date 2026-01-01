Nissin Commander Air 1 Sony радиотансмиттер

В трансмиттере Nissin Air 1 используется технология передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает работу системы беспроводного управления Nissin NAS.

В отличие от традиционной оптической технологии синхронизации с помощью инфракрасного канала, использовавшейся в предыдущих моделях Nissin, система NAS обладает целым рядом преимуществ:

отсутствие необходимости размещать устройства в поле зрения оптических датчиков; отсутствие негативного воздействия на управление непрозрачных препятствий; гарантированный радиус бесперебойного действия 30 метров; возможность установки разных каналов передачи и жесткой привязки вспышки к конкретному трансмиттеру, для исключения ошибочных срабатываний при работе нескольких фотографов в одном месте; меньше ошибок при передаче установок с передатчика на принимающее устройство; возможность дистанционного контроля более широкого спектра установок.

Для коррекции установок и ручных настроек в трансмиттере предусмотрен интерфейс, повторяющий удобную и простую в обращении панель управления вспышек Nissin Di700 и Di700A. Благодаря продуманной конструкции все необходимые установки можно задать в одно движение, выбирая настройки с помощью многофункционального диска и подтверждая действия клавишей S. Выбранные установки наглядно отображаются на цветной диодной панели.

Основные особенности Nissin Air 1: