Lumifor LRT-WT4-SUH 4-канальный радиосинхронизатор для Sony + PC-3,5 мм

Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4-SUH – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-SUH. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Sony и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Приемник имеет дополнительный адаптер для крепления студийного зонта. Работает на частоте 433,075 МГц.
Внимание! Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-SUH не совместим с камерами и фотовспышками Sony, выпущенными после 2012 года и имеющими новый горячий башмак Multi Interface Shoe (MIS).
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Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.