Lumifor LRT-WT4-SUH 4-канальный радиосинхронизатор для Sony + PC-3,5 мм

Артикул: OLE-1064

Lumifor LRT-WT4-SUH – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-SUH. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Sony и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Приемник имеет дополнительный адаптер для крепления студийного зонта. Работает на частоте 433,075 МГц.

Внимание! Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-SUH не совместим с камерами и фотовспышками Sony, выпущенными после 2012 года и имеющими новый горячий башмак Multi Interface Shoe (MIS).