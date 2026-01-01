Lumifor LRT-WT4-C 4-канальный радиосинхронизатор для Canon + PC-3,5 мм

Полезные ссылки:
Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4-C – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-C. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Canon и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Работает на частоте 433,075 МГц.
Полезные ссылки:
Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter