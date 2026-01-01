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Lumifor LRT-WT4-C 4-канальный радиосинхронизатор для Canon + PC-3,5 мм

Lumifor LRT-WT4-C 4-канальный радиосинхронизатор для Canon + PC-3,5 мм

Lumifor
Артикул: OLE-1061

Lumifor LRT-WT4-C – четырехканальный радиосинхронизатор. Является практически полным аналогом Raylab RRT-WT4-C. Комплект состоит из передатчика, приемника и кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Используется для синхронизации фотокамер с накамерными вспышками системы Canon и со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Работает на частоте 433,075 МГц.

Описание

 

Комплектация

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Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

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