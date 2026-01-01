Lumifor LRT-V1S радиосинхронизатор для VELO и SONY

С помощью пульта возможно произвести выбор режима синхронизации, высокоскоростной синхронизации HSS. Выбрать канала связи (1-8) и установитьгруппы A-B-C. Назначение одинаковой группы нескольким осветителям позволяет удаленно изменять мощность и осуществлять другой контроль всей группы одновременно.Обновления встроенного ПО осуществляется через разъем микро USB, кабель поставляется в комплекте.
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