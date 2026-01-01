Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника

Описание

Беспроводной синхронизатор (триггер) осуществляет связь трансмиттера, установленного на горячий башмак фотокамеры, и приемника, включенного в синхроконтакт (3,5 мм или 6,35 мм) студийного осветителя или установленного на фотовспышку на частоте 433,075Мгц. Стабильная скорость синхронизации обычно составляет 1/125-1/250 с. Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode).

В качестве источника питания приемника используются 2 щелочные батареи типа ААА. Приемник оснащен встроенным микроконтроллером, надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Четырехканальные модели являются наиболее востребованными ввиду небольшой стоимости и полноценного функционала для домашней, небольшой профессиональной студии, а также работе на выезде. Достаточно установить приемник на один студийный осветитель или фотовспышку, и остальные осветители будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например, располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник.