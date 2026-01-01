images
images
images
images
images
images
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника
Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника

Lumifor LRT-4DCKIT-C универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника

Lumifor
Артикул: NVF-8997

Lumifor LRT-4DCKIT-C – универсальный четырехканальный радиосинхронизатор и 2 приемника.

Предназначен для синхронизации фотокамер, оборудованных горячим башмаком, c накамерными вспышками, синхронизируемыми по центральному контакту, а также со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм.

Описание

Беспроводной синхронизатор (триггер) осуществляет связь трансмиттера, установленного на горячий башмак фотокамеры, и приемника, включенного в синхроконтакт (3,5 мм или 6,35 мм) студийного осветителя или установленного на фотовспышку на частоте 433,075Мгц. Стабильная скорость синхронизации обычно составляет 1/125-1/250 с. Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode).

В качестве источника питания приемника используются 2 щелочные батареи типа ААА. Приемник оснащен встроенным микроконтроллером, надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Четырехканальные модели являются наиболее востребованными ввиду небольшой стоимости и полноценного функционала для домашней, небольшой профессиональной студии, а также работе на выезде. Достаточно установить приемник на один студийный осветитель или фотовспышку, и остальные осветители будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например, располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник. 

Комплектация

  • Передатчик (трансмиттер) – 1 шт.
  • Приемник (ресивер) – 2 шт.
  • Кабель PC-3,5 для синхронизации со студийным осветителем – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Себастьян Салгаду
Себастьян Салгаду
Кларенс Синклер Булл - великий портретист эпохи &quot;уличного голливудского гламура&quot;
Кларенс Синклер Булл - великий портретист эпохи "уличного голливудского гламура"
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Штативные головки
Штативные головки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.