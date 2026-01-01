Hensel (3454066) Economy radio triggering sistem комплект радиопускателей

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект радиопускателей Hensel (3454066) economy radio triggering sistem.
Комплект радиосинхронизации используется для вспышек Integra Mini 300/600. Частоты - 433 МГц, радиус действия - 30 м. Обратите внимание он не соместим с синхронизацией Hensel Strobe Wizard.
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