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Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Godox
Артикул: OLE-1591

Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Данный синхронизатор позволяет камере Leica работать со вспышками в полностью автоматическом режиме Godox. Пульт-радиосинхронизатор позволяет синхронизировать фотокамеру Leica и вспышки Godox со встроенной системой Godox 2,4G X. С помощью XproIIL можно настроить параметры, запустить дистанционно, создать профессиональную световую схему из студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек.  Устройство, совместимое с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц,  позволяет эффективно и надежно запускать вспышки на расстоянии до 100 метров, удаленно регулировать режим вспышки, выходную мощность, пилотный моделирующий свет и многое другое.

Описание

В дополнение к базовым режимам ручного управления и TTL также доступны и другие настройки, включая стробоскопическую вспышку. Можно настроить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме, а также настроить компенсацию экспозиции вспышки от -3 до 3 EV, управлять настройкой масштабирования и многим другим. В распоряжении радиосинхронизатора предоставлены 16 групп и 32 канала. Для удобства настройки групп и каналов могут задаваться 99 беспроводных идентификаторов ID. С помощью функции сканирования можно найти наиболее помехоустойчивый канал и ID.

Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам установить свои настройки и работать на одной площадке с одной группой вспышек.

Синхронизатор может использоваться со следующими моделями фотокамер Leica (с режимом TTL): Leica S, SL, SL2, LEICA M10, LEICA Q2, LEICA CL, а также с камерами с гнездом PC для синхронизации.

Особенности

  • Совместимость с камерами Leica с режимом TTL

  • Совместимость с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц

  • Запускает вспышки на расстоянии до 100 метров

  • Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды

  • 16 групп, 32 канала, 99 ID

  • Режимы стробоскопической вспышки и синхронизации по первой и второй шторке S1/S2

  • Компенсация экспозиции вспышки

  • Управление пилотным светом

  • Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции

  • Большой ЖК-дисплей с отключаемой подсветкой

  • Подключение по Bluetooth для дистанционного управления через приложение GodoxPhoto (в разработке)

  • Порт синхронизации jack 2,5 мм для запуска через синхрокабель

  • Порт USB Type-C для обновления встроенного ПО

  • Работает от двух батареек типа АА

  • Размер 9,5х6,2х4,9 см
  • Вес 93 гр.

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