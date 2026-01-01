Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Описание

В дополнение к базовым режимам ручного управления и TTL также доступны и другие настройки, включая стробоскопическую вспышку. Можно настроить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме, а также настроить компенсацию экспозиции вспышки от -3 до 3 EV, управлять настройкой масштабирования и многим другим. В распоряжении радиосинхронизатора предоставлены 16 групп и 32 канала. Для удобства настройки групп и каналов могут задаваться 99 беспроводных идентификаторов ID. С помощью функции сканирования можно найти наиболее помехоустойчивый канал и ID.



Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам установить свои настройки и работать на одной площадке с одной группой вспышек.



Синхронизатор может использоваться со следующими моделями фотокамер Leica (с режимом TTL): Leica S, SL, SL2, LEICA M10, LEICA Q2, LEICA CL, а также с камерами с гнездом PC для синхронизации.



Особенности