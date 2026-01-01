Godox XproIIL пульт-радиосинхронизатор для Leica

В дополнение к базовым режимам ручного управления и TTL также доступны и другие настройки, включая стробоскопическую вспышку. Можно настроить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме, а также настроить компенсацию экспозиции вспышки от -3 до 3 EV, управлять настройкой масштабирования и многим другим. В распоряжении радиосинхронизатора предоставлены 16 групп и 32 канала. Для удобства настройки групп и каналов могут задаваться 99 беспроводных идентификаторов ID. С помощью функции сканирования можно найти наиболее помехоустойчивый канал и ID.
Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам установить свои настройки и работать на одной площадке с одной группой вспышек.
Синхронизатор может использоваться со следующими моделями фотокамер Leica (с режимом TTL): Leica S, SL, SL2, LEICA M10, LEICA Q2, LEICA CL, а также с камерами с гнездом PC для синхронизации.
Особенности
Совместимость с камерами Leica с режимом TTL
Совместимость с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц
Запускает вспышки на расстоянии до 100 метров
Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды
16 групп, 32 канала, 99 ID
Режимы стробоскопической вспышки и синхронизации по первой и второй шторке S1/S2
Компенсация экспозиции вспышки
Управление пилотным светом
Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции
Большой ЖК-дисплей с отключаемой подсветкой
Подключение по Bluetooth для дистанционного управления через приложение GodoxPhoto (в разработке)
Порт синхронизации jack 2,5 мм для запуска через синхрокабель
Порт USB Type-C для обновления встроенного ПО
Работает от двух батареек типа АА
- Размер 9,5х6,2х4,9 см
- Вес 93 гр.