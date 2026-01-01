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Godox X1S TTL радиосинхронизатор для Sony
Godox X1S TTL радиосинхронизатор для Sony
Godox X1S TTL радиосинхронизатор для Sony
Godox X1S TTL радиосинхронизатор для Sony

Godox X1S TTL радиосинхронизатор для Sony

Godox
Артикул: NVF-9831

Godox X1S TTL - радиосинхронизатор для системы Sony.

Радиосинхронизатор с поддержкой управления вспышками в группах, подсветкой автофокуса, поддержкой HSS до 1/8000. Может использоваться для вспышек Sony, Godox WITSRO, Godox Ving.


Описание

Синхронизатор серии Godox X, может запускать устройства со встроенным приемником Godox X, или использовать другие вспышки TTL-вспышки с приемником X1RN. Позволяет управлять вспышками, выбирать режимы, мощность, зум и другие параметры с передатчика, установленного на камере.

Синхронизатор может напрямую (без приемника X1RN) запускать вспышки Godox TT685S (для Сони), Godox TT685N (для Nikon), Godox TT685C (для Canon). Имеет большой дисплей, подсветка автофокуса. 

Характеристики:

  • рабочая частота – 2,4GHz
  • дальность действия, м - >100
  • режимы – ETTL, М, Multi
  • синхронизация, с - 1/8000
  • ручной режим вспышки - 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
  • режим GR Group – A, B, C, D, E (5 групп) 32 канала
  • дисплей ЖК - есть
  • подсветка включения-выключения - есть
  • HSS установка задержки, мс – 0-19,9
  • микро-USB порт - есть
  • PC Sync порт - есть

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