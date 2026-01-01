Godox X1N TTL радиосинхронизатор для Nikon

Описание

Синхронизатор серии Godox X, может запускать устройства со встроенным приемником Godox X, или использовать другие вспышки TTL-вспышки с приемником X1RN. Позволяет управлять вспышками, выбирать режимы, мощность, зум и другие параметры с передатчика, установленного на камере.

Синхронизатор может напрямую (без приемника X1RN) запускать вспышки Godox TT685N (для Nikon), Godox TT685C (для Canon), Godox TT685S (для Сони). Имеет большой дисплей, подсветка автофокуса.

Характеристики: