Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) комплект радиосинхронизации для RX

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) – комплект радиосинхронизации, состоит из двух приемников и передатчика. Позволяет управлять основными функциями приборов серии Style RX, Digital RX или Ranger RX.
Все составляющие комплекта изготовлены швейцарской компанией Elinchrom.
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