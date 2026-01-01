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Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) комплект радиосинхронизации для RX

Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) комплект радиосинхронизации для RX

Elinchrom
Артикул: NVF-1956

Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) – комплект радиосинхронизации, состоит из двух приемников и передатчика. Позволяет  управлять основными функциями приборов серии Style RX, Digital RX или Ranger RX.

Все составляющие комплекта изготовлены швейцарской компанией Elinchrom.

Описание

Elinchrom SkyPort RX Trigger Set (19358) комплект радиосинхронизации для RX

Комплектация

  • SkyPort Transmitter SPEED для камеры (19350) Elinchrom – 1 шт.
  • SkyPort Transceiver для RX Elinchrom (19353) – 2 шт.
  • Синхрокабель 20 см – 2,5 мм разъем–камера/ПК (11120) – 1 шт.

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