images
images
Elinchrom (19372) SkyPort Transmitter Plus HS радиосинхронизатор для Olympus и Panasonic
Elinchrom (19372) SkyPort Transmitter Plus HS радиосинхронизатор для Olympus и Panasonic

Elinchrom (19372) SkyPort Transmitter Plus HS радиосинхронизатор для Olympus и Panasonic

Elinchrom
Артикул: DAN-1147

Elinchrom (19372) SkyPort Transmitter Plus HS - радиосинхронизатор для Olympus и Panasonic.

Радиосинхронизатор нового поколения EL-Skyport Transmitter Plus HS для Olympus и Panasonic. Радиус рабочего расстояния для работы с трансмиттером - до 200 метров на открытом пространстве и до 60 метров в помещениях.

Описание

Прибор имеет визуальный интерфейс. Управление всеми настройками освещения с индикацией установленных режимов и мощностей отображается на экране. Работает со всеми вспышками, совместимыми с EL-Skyport, как со встроенными, так и с отдельными приемными модулями (например, Transceiver RX для серий Style RX, Digital RX и Ranger RX).

Характеристики:

  • частота, Ггц - 2,4
  • каналы - 20
  • группы - 4
  • дистанция работы до, м - 200
  • инфракрасный луч подсветки фокуса - есть
  • источник питания - 2xАА
  • LCD дисплей - режим синхронизации, группа, канал, активация ods, активация hi-sync, режим затвора, заряд батареи, названия вспышек, id вспышек, уровень моделирующего света
  • размеры, мм - 84,1x68,3x58,5
  • вес, г - 120 (без элементов питания)

* Возможна задержка срабатывания связанная с алгоритмами связи с TTL и автофокусом. Будущие обновления микропрограммы улучшат взаимодействие с серией MK-II.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.