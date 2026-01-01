Elinchrom (19372) SkyPort Transmitter Plus HS радиосинхронизатор для Olympus и Panasonic

Описание

Прибор имеет визуальный интерфейс. Управление всеми настройками освещения с индикацией установленных режимов и мощностей отображается на экране. Работает со всеми вспышками, совместимыми с EL-Skyport, как со встроенными, так и с отдельными приемными модулями (например, Transceiver RX для серий Style RX, Digital RX и Ranger RX).

Характеристики:

частота, Ггц - 2,4

каналы - 20

группы - 4

дистанция работы до, м - 200

инфракрасный луч подсветки фокуса - есть

источник питания - 2xАА

LCD дисплей - режим синхронизации, группа, канал, активация ods, активация hi-sync, режим затвора, заряд батареи, названия вспышек, id вспышек, уровень моделирующего света

размеры, мм - 84,1x68,3x58,5

вес, г - 120 (без элементов питания)

* Возможна задержка срабатывания связанная с алгоритмами связи с TTL и автофокусом. Будущие обновления микропрограммы улучшат взаимодействие с серией MK-II.