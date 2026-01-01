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Elinchrom (19347) EL-Skyport радиосинхронизатор

Elinchrom (19347) EL-Skyport радиосинхронизатор

Elinchrom
Артикул: NVF-1471

Elinchrom (19347) EL-Skyport – модульная система радиосинхронизации. Устройство совместимо не только с приборами Elinchrom, но и с приборами других производителей, подключение происходит за счет синхрокабеля с разъемом 3,5 мм (в комплекте).

Модули EL-Skyport доступны как по отдельности, так и в комплектах.

Описание

Для продления срока службы батареи прибор оснащен автоматической системой отключения питания, которая срабатывает, если устройство не работает более четырех часов. Встроенная батарея позволяет работать радиосинхронизатору 30 часов. При использования с передатчиком 19350, приемник используется в качестве обычного радиосинхронизирующего устройства. Статус светодиода отображает заряд батареи и текущий режим работы.

Устройство имеет два режима рабаты – стандартный Normal и Speed. В режиме Normal прибор полностью совместим с предыдущими моделями синхронизации EL-Skyport. Режим Speed доступен при использовании с Ranger Quadra AS, BXRi 250/500, D-Lite-it с интегрированными в них El-Skyport Receiver и другими моделями, когда они используются с дополнительным приемником Universal Receiver Speed.

Характеристики:

  • выдержка затвора для зеркальных камер в режиме Normal, с – до 1/150
  • выдержка затвора для зеркальных камер в режиме Speed, с – до 1/250
  • радиус действия в помещении, м – до 50 (в режиме Speed – до 30 м)
  • радиус действия вне помещения, м – до 120 (в режиме Speed – до 70 м)
  • перезарядка батареи – ~ через 3 часа
  • выбор между 8 каналами частоты (например, для работы между отдельными рабочими зонами)
  • выбор между 4 рабочими группами позволяет настраивать и синхронизировать отдельные приборы или группы

Размер – всего 6,5х4,5 см, вес – 54 гр, включая встроенную перезаряжаемую батарею питания.

Комплектация

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