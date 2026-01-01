Elinchrom (19347) EL-Skyport радиосинхронизатор

Для продления срока службы батареи прибор оснащен автоматической системой отключения питания, которая срабатывает, если устройство не работает более четырех часов. Встроенная батарея позволяет работать радиосинхронизатору 30 часов. При использования с передатчиком 19350, приемник используется в качестве обычного радиосинхронизирующего устройства. Статус светодиода отображает заряд батареи и текущий режим работы.
Устройство имеет два режима рабаты – стандартный Normal и Speed. В режиме Normal прибор полностью совместим с предыдущими моделями синхронизации EL-Skyport. Режим Speed доступен при использовании с Ranger Quadra AS, BXRi 250/500, D-Lite-it с интегрированными в них El-Skyport Receiver и другими моделями, когда они используются с дополнительным приемником Universal Receiver Speed.
Характеристики:
- выдержка затвора для зеркальных камер в режиме Normal, с – до 1/150
- выдержка затвора для зеркальных камер в режиме Speed, с – до 1/250
- радиус действия в помещении, м – до 50 (в режиме Speed – до 30 м)
- радиус действия вне помещения, м – до 120 (в режиме Speed – до 70 м)
- перезарядка батареи – ~ через 3 часа
- выбор между 8 каналами частоты (например, для работы между отдельными рабочими зонами)
- выбор между 4 рабочими группами позволяет настраивать и синхронизировать отдельные приборы или группы
Размер – всего 6,5х4,5 см, вес – 54 гр, включая встроенную перезаряжаемую батарею питания.