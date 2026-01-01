Elinchrom (19347) EL-Skyport радиосинхронизатор

Артикул: NVF-1471

Elinchrom (19347) EL-Skyport – модульная система радиосинхронизации. Устройство совместимо не только с приборами Elinchrom, но и с приборами других производителей, подключение происходит за счет синхрокабеля с разъемом 3,5 мм (в комплекте).

Модули EL-Skyport доступны как по отдельности, так и в комплектах.