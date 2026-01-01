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Yongnuo MC-36R N2 пульт управления проводной с таймером
Yongnuo MC-36R N2 пульт управления проводной с таймером

Yongnuo MC-36R N2 пульт управления проводной с таймером

Yongnuo
Артикул: NVF-7761

Yongnuo MC-36R N2 – пульт управления с таймером, используется для дистанционного управления и программирования срабатывания спуска затвора фотокамер Nikon. Радиус действия, м – 100. Тип кабеля – N2.

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Теперь управлять фотокамерой можно на расстоянии до 100 метров! Гораздо удобней менять настройки камеры на расстоянии, если она находится в труднодоступном, скрытном, опасном или удаленном месте.Пульт использует для передачи данных радиодиапазон 2,4 ГГц, что гарантирует стабильность передачи сигнала и надежную помехоустойчивость. Кроме того, 14 независимых каналов позволяет одновременно использовать несколько радиотаймеров-тросиков без опасений перекрестного срабатывания.Характеристики:

  • рабочая частота – 2,4 ГГц
  • размер передатчика, мм – 155x40x18
  • дистанция, м – до 100
  • питание передатчика – 2 элемента ААА
  • питание приемника – CR-2

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