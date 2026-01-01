Phottix TR-90 C6 (18340) пульт ДУ с таймером для Canon/Contax/Pentax/Samsung

Характеристики:
- время экспозиции и интервал, с – 0 до 99:59:59 с интервалом 1
- количество кадров – от 1 до 399
- питание – 2xAAA
- размер, мм – 155x40x18
- вес, г – 105
- длина кабеля, см – 85
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix TR-90 C6 – универсальный проводной пульт дистанционного управления, аналог Canon TC-80N3, Nikon MC-36. Пульт активирует спуск затвора и поддерживает режим Bulb в зеркальных фотокамерах линеек Canon/Nikon. Имеет функции таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer), таймер длительной экспозиции (long exposure count), счетчик кадров.
Характеристики:
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