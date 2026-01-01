Phottix Nikos N8 (16320) пульт дистанционного управления с таймером для Nikon

Пульт может применятся, как обыкновенный проводной пульт для спуска затвора фотокамеры. Можно использовать функциональную возможность автоспуска с задержкой, либо интервального таймера для произведения снимков с постоянным временным интервалом. Phottix® Nikos также является простым в применении пультом управления фотоаппарата DSLR. Благодаря небольшим габаритам, он с легкостью уместится в сумке с камерой, а антистатический ремешок позволит без труда повесить аксессуар на штатив.
Технические функции:
- автоспуск – производит задержку времени перед любым действием (до 99 ч 59 мин 59 с). Позволяет сделать одиночный снимок по истечении заданного времени
- интервальный таймер – приводит в действие затвор через заданный интервал (интервал может быть установлен от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с). Выставить количество повторений можно в настройке количества кадров (Number of Frames). Если количество кадров установлено на ноль, Nikos будет продолжать съемку до тех пор, пока функция «Интервальный таймер» не будет приостановлена.
- таймер длительной выдержки. Если камера установлена в режим Bulb (выдержка от руки), то таймер длительной выдержки будет удерживать затвор камеры открытым в течение заданного отрезка времени (до 99 ч 59 мин 59 с).
- количество кадров. Счетчик определяет количество раз срабатывания затвора, которые произведет Nikos в режиме воспроизведения (0-99).
Характеристики:
- питание – CR2032 (3V)
- размер, мм – 100х40х15
- длина кабеля, см 90
- совместимость – Nikon N90s/ F5/ F6/ F100/ F90X/D1/ D1H/ D1X/ D2/ D3/D2Hs/ D2X/ D2Xs/ D200/D300/ D700; Kodak DSC-14N; Fuji S3 Pro/ S5 Pro
Разъем кабеля данного комплекта поставки: N8