Phottix Aion (16379) беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для Sony

Артикул: NVF-5158

Phottix Aion – беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для фотокамер Sony. Модель совмещает в себе возможности проводного и беспроводного радиопульта для фотокамер. Доступны функции: таймера и длительной экспозиции, спуска затвора фотокамеры, проводной и беспроводной режимы работы.