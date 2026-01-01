Phottix Aion (16379) беспроводной пульт дистанционного управления с таймером для Sony

Доступные функции Phottix Aion:
- двухступенчатая кнопка спуска затвора
- автофокусировка (половина хода) и непосредственно спуск
- таймер автоспуска
- интервальный таймер спуска затвора (через определенные промежутки времени). Функция таймера может быть установлено от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд.
- таймер длительной экспозиции
- счетчик кадров
Режимы съемки:
- покадровая
- серийная (5 кадров)
- с задержкой 2 секунды
- длительная выдержка экспозиции
Характеристики:
- дальности действия, м – 60
- батареи – ААА
- температура хранения, С – -10 до +60
- время нахождения в режиме ожидания, ч – 48
- частота, ГГц – 2,4
- жк-экран с подсветкой
- таймер
- сила сигнала передатчика, dBm – ≤-10
- рабочее напряжение, В – 3
- размер, мм – 130,4х46,2х22
- вес, г – 56,5
Приемник:
- чувствительность приемника сигнала, dBm – 90
- рабочее напряжение, В – 3
- размер, мм – 85х37,4х30,9
- вес, г – 37,5