Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (89115) - кабель для PocketWizard ACC Sony S6.
Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Sony. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter