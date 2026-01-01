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Phottix (89115) кабель для PocketWizard ACC Sony S6

Phottix (89115) кабель для PocketWizard ACC Sony S6

Phottix
Артикул: NVF-9937

Phottix (89115) - кабель для PocketWizard ACC Sony S6.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Sony. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.

Описание

Phottix (89115) кабель для PocketWizard ACC Sony S6

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