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Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta
Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta
Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta
Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta

Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta

Phottix
Артикул: NVF-9938

Phottix (18360) TR-90 S6 - пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta.

Универсальный проводной пульт дистанционного управления, активирует спуск затвора и поддерживает режим Bulb в зеркальных фотокамерах линеек Sony/Minolta. Имеет функции таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer), таймер длительной экспозиции (long exposure count), счетчик кадров.

Описание

Характеристики:

  • время экспозиции и интервал, с – 0 до 99:59:59 с интервалом 1
  • количество кадров – от 1 до 399
  • питание – 2xAAA
  • размер, мм – 155x40x18
  • вес, г – 105
  • длина кабеля, см – 85

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