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Phottix (17320) N8 растяжимый спиральный кабель
Phottix (17320) N8 растяжимый спиральный кабель

Phottix (17320) N8 растяжимый спиральный кабель

Phottix
Артикул: NVF-752

Растяжимый спиральный кабель Phottix (17320) N8.

Запасной кабель для фотокамер системы Nikon - D90/D700/D800/D810/D4/D4s/ F5/ F6/ F100/ F90X/ D1/ D1H/ D1X/ D2/ D3/ D2Hs/ D2X/ D2Xs/ D200/ D300/ D700, Kodak DSC-14N, Fuji S3 Pro/ S5 Pro.

Описание

Phottix (17320) N8 растяжимый спиральный кабель

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