images
images
images
images
Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Phottix
Артикул: DAN-3636

Комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления Phottix (15330) Cleon II N10.

Пульта для Nikon D90/D3100/D5000/D7000. Имеет 16 млн. каналов, работает на частоте 433 МГц. Рабочая дистанция до 50 метров.

Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 433 МГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 50 метров.

Режимы работы: S/B - однократный спуск затвора либо режим Bulb, 2S - камера делает снимок через две секунды после нажатия кнопки. Multiple Exposure - при срабатывании приемник произведет 5 снимков.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.