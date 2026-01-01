Phottix 15330 Cleon II N10 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 433 МГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 50 метров.

Режимы работы: S/B - однократный спуск затвора либо режим Bulb, 2S - камера делает снимок через две секунды после нажатия кнопки. Multiple Exposure - при срабатывании приемник произведет 5 снимков.