Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 433 МГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 50 метров.

Режимы работы: S/B - однократный спуск затвора либо режим Bulb, 2S - камера делает снимок через две секунды после нажатия кнопки. Multiple Exposure - при срабатывании приемник произведет 5 снимков.

Беспроводной спуск затвора разработан для того, чтобы привести в действие спуск затвора фотокамеры без нажатия на саму кнопку затвора. Это может оказаться полезным при фотографировании в режиме долгой выдержки с установленной на штативе камерой.

Питание передатчика - 12 V/23 A, приемник - 3 V/CR2.