images
images
images
images
Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления
Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Phottix 15320 Cleon II N8 комбинированный радио и проводной пульт дистанционного управления

Phottix
Артикул: DAN-3637

Комбинированный пульт дистанционного управления Phottix (15320) Cleon II N8.

Пульта для Nikon разьем совместим с D90/D700/D800/D810/D4/D4s/ F5/ F6/ F100/ F90X/ D1/ D1H/ D1X/ D2/ D3/ D2Hs/ D2X/ D2Xs/ D200/ D300/ D700, Kodak DSC-14N, Fuji S3 Pro/ S5 Pro. Имеет 16 млн. каналов, работает на частоте 433 МГц. Рабочая дистанция в беспроводном режиме до 50 метров.

Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 433 МГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 50 метров.

Режимы работы: S/B - однократный спуск затвора либо режим Bulb, 2S - камера делает снимок через две секунды после нажатия кнопки. Multiple Exposure - при срабатывании приемник произведет 5 снимков.

Беспроводной спуск затвора разработан для того, чтобы привести в действие спуск затвора фотокамеры без нажатия на саму кнопку затвора. Это может оказаться полезным при фотографировании в режиме долгой выдержки с установленной на штативе камерой.

Питание передатчика - 12 V/23 A, приемник - 3 V/CR2.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Стейхен
Стейхен
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.