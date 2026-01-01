Phottix 10460 S6 проводной пульт дистанционного управления малый 1 м

Артикул: DAN-3639

Проводной пульт дистанционного управления Phottix (10460) S6, малый.

Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля - 1 м. Совместим с Sony/Minolta.