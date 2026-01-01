Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт дистанционного управления - компактный проводной пульт дистанционного управления. Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля 5м. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.
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