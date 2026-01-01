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Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ
Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ
Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ

Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ

Phottix
Артикул: DAN-9175

Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт дистанционного управления - компактный проводной пульт дистанционного управления. Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля 5м. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.

Описание

Phottix 10060 Remote Control C8 (small) 5m пульт ДУ

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