Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon

Описание

Проводной пульт дистанционного управления Fujimi FJ SR-C1 для Canon

Fujimi FJ SR-C1 — это электронный проводной пульт дистанционного управления для фотокамер Canon. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора и фокусировкой, что особенно удобно при съемке с длительными выдержками, макросъемке, работе в студии или при использовании камеры на штативе для минимизации вибраций.

Основные характеристики

Совместимость: Камеры Canon (включая модели 60D, 1100D, 650D и т.п. с разъемом С1).

Камеры Canon (включая модели 60D, 1100D, 650D и т.п. с разъемом С1). Длина кабеля: ~90 см.

~90 см. Размеры: 100×27×20 мм.

100×27×20 мм. Вес: 55 г.

55 г. Материал: Износостойкий пластик.

Функции управления

Спусковая кнопка пульта имеет три положения, обеспечивающие полный контроль над процессом съемки:

Нажатие наполовину: Активирует автофокусировку и замер экспозиции.

Активирует автофокусировку и замер экспозиции. Нажатие до конца: Производит спуск затвора.

Производит спуск затвора. Фиксация в нажатом положении: Позволяет осуществлять длительную выдержку (режим BULB) без необходимости постоянно удерживать кнопку.

Для чего используется