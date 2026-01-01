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Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon
Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon
Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon

Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon

Fujimi
Артикул: NVF-2999

Fujimi FJ SR-C1 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

Описание

Проводной пульт дистанционного управления Fujimi FJ SR-C1 для Canon

Fujimi FJ SR-C1 — это электронный проводной пульт дистанционного управления для фотокамер Canon. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора и фокусировкой, что особенно удобно при съемке с длительными выдержками, макросъемке, работе в студии или при использовании камеры на штативе для минимизации вибраций.

Основные характеристики

  • Совместимость: Камеры Canon (включая модели 60D, 1100D, 650D и т.п. с разъемом С1).
  • Длина кабеля: ~90 см.
  • Размеры: 100×27×20 мм.
  • Вес: 55 г.
  • Материал: Износостойкий пластик.

Функции управления

Спусковая кнопка пульта имеет три положения, обеспечивающие полный контроль над процессом съемки:

  • Нажатие наполовину: Активирует автофокусировку и замер экспозиции.
  • Нажатие до конца: Производит спуск затвора.
  • Фиксация в нажатом положении: Позволяет осуществлять длительную выдержку (режим BULB) без необходимости постоянно удерживать кнопку.

Для чего используется

  • Съемка с длинной выдержкой: Идеален для ночной и пейзажной фотографии.
  • Минимизация вибраций: Исключает сотрясение камеры при нажатии на спуск.
  • Макросъемка и студийная работа: Позволяет управлять камерой без необходимости касаться ее.
  • Самостоятельная съемка: Удобен для создания групповых портретов или работы с камерой на расстоянии.

Комплектация

  • Проводной пульт ДУ Fujimi FJ SR-C1 — 1 шт.

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