Fujimi FJ SR-C1 проводной пульт ДУ для Canon

Проводной пульт дистанционного управления Fujimi FJ SR-C1 для Canon
Fujimi FJ SR-C1 — это электронный проводной пульт дистанционного управления для фотокамер Canon. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора и фокусировкой, что особенно удобно при съемке с длительными выдержками, макросъемке, работе в студии или при использовании камеры на штативе для минимизации вибраций.
Основные характеристики
- Совместимость: Камеры Canon (включая модели 60D, 1100D, 650D и т.п. с разъемом С1).
- Длина кабеля: ~90 см.
- Размеры: 100×27×20 мм.
- Вес: 55 г.
- Материал: Износостойкий пластик.
Функции управления
Спусковая кнопка пульта имеет три положения, обеспечивающие полный контроль над процессом съемки:
- Нажатие наполовину: Активирует автофокусировку и замер экспозиции.
- Нажатие до конца: Производит спуск затвора.
- Фиксация в нажатом положении: Позволяет осуществлять длительную выдержку (режим BULB) без необходимости постоянно удерживать кнопку.
Для чего используется
- Съемка с длинной выдержкой: Идеален для ночной и пейзажной фотографии.
- Минимизация вибраций: Исключает сотрясение камеры при нажатии на спуск.
- Макросъемка и студийная работа: Позволяет управлять камерой без необходимости касаться ее.
- Самостоятельная съемка: Удобен для создания групповых портретов или работы с камерой на расстоянии.