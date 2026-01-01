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Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon (TC80N3) – пульт ДУ с таймером Canon TC-80N3 для EOS 1D/5D/7D/60D.
Устройство кабельного дистанционного управления, которое оснащено функцией автоспуска, переключателя, таймера, таймера выдержки, замера экспозиции. Длительность таймера – от 1 секунды до 99 часов 59 мин 59 с. Длина тросика – 80 см. Есть подсветка ЖКД. Совместимо с Canon EOS 5D MarkII, 5D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 1D, 1D Mark III, 1Ds, 1Ds Mark III.
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