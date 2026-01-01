images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект
Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект

Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект

Tether Tools
Артикул: OLE-3521

Комплект предназначен для профессиональных коммерческих фотографов и представляет собой столик для ноутбука с комплектом необходимых аксессуаров для проведения портфолио-ревю, презентаций, воркшопов, мастер-классов стримов по фотоискусству.

Описание

  1. Столик Tether Table Aero Master выполнен из алюминия и оснащён чёрной платформой без отражающих элементов.
  2. Коврик Tether Tools Aero ProPad предназначен для защиты поверхности столика Tether Table Aero Master от царапин. Он изготовлен из нескользящего материала.
  3. Держатель Aero Cup Holder служит для размещения бутылок и стаканов.
  4. Страховочный ремень SecureStrap for Aero System используется для обеспечения безопасности ноутбука.
  5. Выдвижная подставка Aero XDC разработана для жёстких дисков.
  6. Крючки Aero Clip-On Hooks позволяют разместить кабели, шнуры, аксессуары или лёгкие инструменты, необходимые для работы во время съёмки.
  7. Фиксатор кабеля JerkStopper Computer Support (Clip-On for the Aero) предназначен для компьютера.
  8. Липучка StrapMoore может крепиться к ноге штатива, световой подставке или другому объекту.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.