Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект

Артикул: OLE-3521

Комплект предназначен для профессиональных коммерческих фотографов и представляет собой столик для ноутбука с комплектом необходимых аксессуаров для проведения портфолио-ревю, презентаций, воркшопов, мастер-классов стримов по фотоискусству.