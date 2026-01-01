Tether Tools PTK-MSTR Pro Tethering Kit with Tether Table Aero Master комплект

- Столик Tether Table Aero Master выполнен из алюминия и оснащён чёрной платформой без отражающих элементов.
- Коврик Tether Tools Aero ProPad предназначен для защиты поверхности столика Tether Table Aero Master от царапин. Он изготовлен из нескользящего материала.
- Держатель Aero Cup Holder служит для размещения бутылок и стаканов.
- Страховочный ремень SecureStrap for Aero System используется для обеспечения безопасности ноутбука.
- Выдвижная подставка Aero XDC разработана для жёстких дисков.
- Крючки Aero Clip-On Hooks позволяют разместить кабели, шнуры, аксессуары или лёгкие инструменты, необходимые для работы во время съёмки.
- Фиксатор кабеля JerkStopper Computer Support (Clip-On for the Aero) предназначен для компьютера.
- Липучка StrapMoore может крепиться к ноге штатива, световой подставке или другому объекту.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00