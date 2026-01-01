Tether Tools H2C15-BLK TetherPro HDMI Mini to HDMI 4.6m Black кабель

Характеристики:
- Штекеры: HDMI/ mini-HDMI
- Макс. ток 3А
- Материал медь
- Длина: 4.6 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
HDMI/ mini-HDMI кабель черного цвета длиной 4.6 м. Технология 4K, пропускная способность 18 Гбит/с и скорость до 60 кадров в секунду. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter