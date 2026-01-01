Tether Tools FW84BLK TetherPro FireWire 800/400 9-Pin to 6-Pin 4.6m Black кабель

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель Tether Tools FW84BLK TetherPro FireWire 800/400 9-Pin to 6-Pin 4.6m Black.
Соединительный кабель длиной 4,6 метра. С одного конца имеет штекеры типа FireWire 800 9-Pin, а с другого FireWire 400 6-Pin. Обеспечивает надежную высокую скорость передачи данных и соответствует всем стандартам IEEE 1394b. Цвет - черный.
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