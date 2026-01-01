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Tether Tools CAW2MB8 Case Air Camera Connector Cable USB 2.0 Mini-B 8-Pin кабель

Tether Tools CAW2MB8 Case Air Camera Connector Cable USB 2.0 Mini-B 8-Pin кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4918

Кабель Tether Tools CAW2MB8 Case Air Camera Connector Cable USB 2.0 Mini-B 8-Pin. 

Восьмиконтактный кабель позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. Технология, обеспечивает высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 9 дюймов (22,86 см). Кабель не предназначен для зарядки.

Описание

Tether Tools CAW2MB8 Case Air Camera Connector Cable USB 2.0 Mini-B 8-Pin кабель

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