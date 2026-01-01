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Tether Tools CAW122 Case Air Power Split Cable кабель
Tether Tools CAW122 Case Air Power Split Cable кабель
Tether Tools CAW122 Case Air Power Split Cable кабель

Tether Tools CAW122 Case Air Power Split Cable кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4921

Кабель Tether Tools CAW122 Case Air Power Split Cable.

Комбинированый кабель для безпрерывной подзарядки в процессе съмки. Длина - 22 дюймов (55,88 см).

Описание

Раздельный кабель Case Air Power позволяет заряжать Case Air, одновременно используя его для съемки. Кабель Case Air Power Split Cable оснащен штекером USB-A, который можно использовать с любым стандартным внешним аккумулятором USB или настенным адаптером питания USB. Идеально подходит для длительных беспроводных съемок или зарядки Case Air, не прерывая сеанс.

Характеристики:

  • разъемы:
    • 1 USB типа A (вилка)
    • 1 USB Micro-B (вилка)
    • 1 USB Micro-B (розетка)
  • мощность - совместим с источниками питания 1 A и 2,1 A
  • длина кабеля - 22 дюйма (55,88 см)

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