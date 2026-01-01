Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол

Описание

Сумка изготовлена из высококачественных материалов. На одной из боковин предусмотрено большое прозрачное окно, что позволяет определить какой именно кабель находится в сумке.

Кроме кабелей в сумке можно разместить дополнительные мелкие аксессуары.