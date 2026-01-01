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Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол
Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол
Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол

Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол

Tether Tools
Артикул: DAN-4658

Чехол Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large).

Сумка-чехол для хранения и транспортировки кабелей длиной более шести метров. Размер - 25х25х10 см.

Описание

Сумка изготовлена из высококачественных материалов. На одной из боковин предусмотрено большое прозрачное окно, что позволяет определить какой именно кабель находится в сумке.

Кроме кабелей в сумке можно разместить дополнительные мелкие аксессуары.

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Арт. DAN-2908
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Наличие
более 10 шт

Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active Orange кабель-удлинитель активный.

Длина - 5 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

5 100 ₽
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