Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large) чехол

Сумка изготовлена из высококачественных материалов. На одной из боковин предусмотрено большое прозрачное окно, что позволяет определить какой именно кабель находится в сумке.
Кроме кабелей в сумке можно разместить дополнительные мелкие аксессуары.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Чехол Tether Tools TTPCC10 Cable Organization Case (Large).
Сумка-чехол для хранения и транспортировки кабелей длиной более шести метров. Размер - 25х25х10 см.
Сумка изготовлена из высококачественных материалов. На одной из боковин предусмотрено большое прозрачное окно, что позволяет определить какой именно кабель находится в сумке.
Кроме кабелей в сумке можно разместить дополнительные мелкие аксессуары.
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Tether Tools CU3017 TetherPro USB 3.0 to USB Female Active Orange кабель-удлинитель активный.
Длина - 5 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.