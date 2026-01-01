Tether Tools TPHDС360 TetherPro HDMI Mini Swivel Adapter Black поворотный адаптер

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Поворотный адаптер Tether Tools TPHDС360 TetherPro HDMI Mini Swivel Adapter Black.
Переходник с HDMI (тип С) папа на HDMI (тип A) мама. Делает простым и легким подключение кабелей HDMI в труднодоступных местах. Идеально подходит для защиты портов устройства от лишнего напряжения и деформации кабеля. Соответствует всем спецификациям HDMI 1,4b.
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