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Tether Tools TPHDD360 TetherPro HDMI Micro Swivel Adapter Black поворотный адаптер
Tether Tools TPHDD360 TetherPro HDMI Micro Swivel Adapter Black поворотный адаптер

Tether Tools TPHDD360 TetherPro HDMI Micro Swivel Adapter Black поворотный адаптер

Tether Tools
Артикул: DAN-4655

Поворотный адаптер Tether Tools TPHDD360 TetherPro HDMI Micro Swivel Adapter Black.

Переходник с HDMI (тип D) папа на HDMI (тип A) мама. Делает простым и легким подключение кабелей HDMI в труднодоступных местах. Идеально подходит для защиты портов устройства от лишнего напряжения и деформации кабеля. Соответствует всем спецификациям HDMI 1,4b.

Описание

Tether Tools TPHDD360 TetherPro HDMI Micro Swivel Adapter Black поворотный адаптер

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