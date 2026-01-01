Tether Tools TPHD360 TetherPro HDMI Swivel Adapter Black поворотный адаптер

Артикул: DAN-4653

Поворотный адаптер Tether Tools TPHD360 TetherPro HDMI Swivel Adapter Black.

Переходник с HDMI (тип A) папа на HDMI (тип A) мама. Делает простым и легким подключение кабелей HDMI в труднодоступных местах. Идеально подходит для защиты портов устройства от лишнего напряжения и деформации кабеля. Соответствует всем спецификациям HDMI 1,4b.