Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black.
Левосторонний кабель-адаптер для камеры длиной 30 см. С одной стороны имеет L-образный разьем Mini-B 5-Pin (папа) с другой Mini-B 5-Pin (мама). Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере.
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