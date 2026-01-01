images
images
images
images
images
Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель
Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель
Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель
Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель
Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель

Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4646

Кабель Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black.

Левосторонний кабель-адаптер для камеры длиной 30 см. С одной стороны имеет L-образный разьем Mini-B 5-Pin (папа) с другой Mini-B 5-Pin (мама). Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере.


Описание

Tether Tools CU5463LT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Left Angle Adapter 30cm Black кабель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

&quot;Фотограф царя&quot;: Сергей Михайлович Прокудин-Горский
"Фотограф царя": Сергей Михайлович Прокудин-Горский
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.