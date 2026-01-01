Tether Tools CU5462RT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 30cm Black кабель

Артикул: DAN-4645

Кабель Tether Tools CU5462RT TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 30cm Black.

Правосторонний кабель-адаптер для камеры длиной 30 см. С одной стороны имеет L-образный разъем Mini-B 5-Pin (папа) с другой Mini-B 5-Pin (мама). Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.





