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Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель
Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель
Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель
Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель
Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель
Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель

Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель

Baseus
Артикул: OLE-2750

Высокопрочный серо-черный дата-кабель в прочной тканой оплётке длиной 3 м. Коннекторы USB и Type-C усилены специальным мягким материалом. Сила тока 2 А

Описание

Характеристики:

  • Материал Алюминиевый сплав + TPE + нейлоновая плетеная проволока высокой плотности.
  • Цвет Серый Черный 
  • Длина - 3 м
  • Выходной ток 5 В / 2 А
  • Скорость передачи: 480 Мбит / с
  • Подходит для интерфейсного устройства Type-C

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