Baseus cafule Cable USB For Type-C 2A 3m Gray+Black CATKLF-UG1 кабель

Характеристики:
- Материал Алюминиевый сплав + TPE + нейлоновая плетеная проволока высокой плотности.
- Цвет Серый Черный
- Длина - 3 м
- Выходной ток 5 В / 2 А
- Скорость передачи: 480 Мбит / с
- Подходит для интерфейсного устройства Type-C
Москва
Малая Семеновская 3с6
Высокопрочный серо-черный дата-кабель в прочной тканой оплётке длиной 3 м. Коннекторы USB и Type-C усилены специальным мягким материалом. Сила тока 2 А
Характеристики:
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