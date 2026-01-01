Baseus CA1T3-BG1 Zinc Magnetic Safe Fast Charging Data Cable USB to M+L+C 5A 1m Gray+Black кабель

Описание

Магнитный USB-кабель Baseus Zinc Magnetic имеет плетеную нейлоновую оплетку, которая обеспечивает отличную износостойкость и долгий срок службы. Коннекторы выполнены из сплава алюминия и имеют усиленное соединение, а специальное антикоррозийного покрытие не позволит им окисляться. Кабель имеет медный сердечник, который снижает сопротивление тока, позволяя осуществлять зарядку с высокой мощностью.

Кабель-переходник с поддержкой сразу 4 различных интерфейсов Baseus Zinc Magnetic не является громоздким и неудобным. Это было достигнуто за счет ряда инновационных конструктивных решений. Кабель имеет всего два конца с коннектором USB-A и магнитным гнездом, к которому уже присоединяются штекеры Lightning, USB-C и MicroUSB. Для комфортной транспортировки, конструкцией кабеля предусмотрен специальный держатель, в котором есть место для каждого коннектора.