Kupo DF500 Stage Ventilation Equipment универсальный вентилятор

Она подходит для широкого спектра задач, включая отправку дыма и тумана на большие расстояния, создания эффекта ветра, мыльных пузырей, рассеивания конфетти или снега, охлаждения оборудования, отлично подходит для вентиляции или даже сушки краски в студии.
Обновленный Digi Fan имеет универсальный вход DMX 90-240V. Это очень компактный (50x55см) и легкий (12.5 кг) ветродуй. В комплекте прилагается настраиваемый модуль дистанционного управления DMX, имеющий 9 слотов для сохранения настроек, оснащенный регулятором громкости и кнопкой турбо.
Корпус вентилятора изготовлен из легкого прочного литого пластика. Одиннадцатидюймовый рассекатель и спиралевидная передняя решетка помогают создавать направленные эффекты ветра. Ветродуй может использоваться на полу, штативе, или тележке через монтажное отверстие.
Характеристики:
- питание – 90-240V AC/50-60Гц, с выключателем на задней панели.
- двигатель – 500 Вт, макс. 3500 об/мин
- память, – 9 режимов
- пульт дистанционного управления – оснащен кабелем 3м, может быть удлинен
- турбо-кнопка – 0-3500 RPM за 2 сек
- объем воздуха, м3/ч – 1700
- скорость ветра, км/ч – 60
- встроенный интерфейс – master/slave
- вес, кг – 12,5