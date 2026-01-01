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Kupo DF500 Stage Ventilation Equipment универсальный вентилятор

Kupo DF500 Stage Ventilation Equipment универсальный вентилятор

Kupo
Артикул: NVF-5548

Kupo DF500 Stage Ventilation Equipment – универсальный вентилятор для фотостудий. Это мощный вентилятор предназначен для профессиональных студий телевидения, театров, тематических парков и гастрольных площадок. 

Описание

Она подходит для широкого спектра задач, включая отправку дыма и тумана на большие расстояния, создания эффекта ветра, мыльных пузырей, рассеивания конфетти или снега, охлаждения оборудования, отлично подходит для вентиляции или даже сушки краски в студии.

Обновленный Digi Fan имеет универсальный вход DMX 90-240V. Это очень компактный (50x55см) и легкий (12.5 кг) ветродуй. В комплекте прилагается настраиваемый модуль дистанционного управления DMX, имеющий 9 слотов для сохранения настроек, оснащенный регулятором громкости и кнопкой турбо.

Корпус вентилятора изготовлен из легкого прочного литого пластика. Одиннадцатидюймовый рассекатель и спиралевидная передняя решетка помогают создавать направленные эффекты ветра. Ветродуй может использоваться на полу, штативе, или тележке через монтажное отверстие.

Характеристики:

  • питание – 90-240V AC/50-60Гц, с выключателем на задней панели.
  • двигатель – 500 Вт, макс. 3500 об/мин
  • память, – 9 режимов
  • пульт дистанционного управления – оснащен кабелем 3м, может быть удлинен
  • турбо-кнопка – 0-3500 RPM за 2 сек
  • объем воздуха, м3/ч – 1700
  • скорость ветра, км/ч – 60
  • встроенный интерфейс – master/slave
  • вес, кг – 12,5

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