Kupo DF500 Stage Ventilation Equipment универсальный вентилятор

Описание

Она подходит для широкого спектра задач, включая отправку дыма и тумана на большие расстояния, создания эффекта ветра, мыльных пузырей, рассеивания конфетти или снега, охлаждения оборудования, отлично подходит для вентиляции или даже сушки краски в студии.

Обновленный Digi Fan имеет универсальный вход DMX 90-240V. Это очень компактный (50x55см) и легкий (12.5 кг) ветродуй. В комплекте прилагается настраиваемый модуль дистанционного управления DMX, имеющий 9 слотов для сохранения настроек, оснащенный регулятором громкости и кнопкой турбо.

Корпус вентилятора изготовлен из легкого прочного литого пластика. Одиннадцатидюймовый рассекатель и спиралевидная передняя решетка помогают создавать направленные эффекты ветра. Ветродуй может использоваться на полу, штативе, или тележке через монтажное отверстие.

Характеристики: