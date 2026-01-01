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SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)
SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)
SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)

SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)

SmallRig
Артикул: OLE-3170

Зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard). Заряжает или питает RC 60B; поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Поддерживает следующий протокол быстрой зарядки: PD3.0: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/2,2 А, 20 В/3,25 А, 20 В/5 А; QC2.0/AFC/FCP: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2 А

Описание

SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)

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