SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard). Заряжает или питает RC 60B; поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Поддерживает следующий протокол быстрой зарядки: PD3.0: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/2,2 А, 20 В/3,25 А, 20 В/5 А; QC2.0/AFC/FCP: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2 А
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