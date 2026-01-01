SmallRig 4370 зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard)

Артикул: OLE-3170

Зарядное устройство для осветителя GaN 100W Fast Charger (EU standard). Заряжает или питает RC 60B; поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Поддерживает следующий протокол быстрой зарядки: PD3.0: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/2,2 А, 20 В/3,25 А, 20 В/5 А; QC2.0/AFC/FCP: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2 А