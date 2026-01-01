images
images
images
images
images
images
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)
SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)

SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)

SmallRig
Артикул: OLE-3169

Комплект предназначен для длительного хранения камеры Sony на аккумуляторах  NP-FZ100 за счет аккумуляторов типа NP-F, включая оригинальные и внешние батареи Sony, при помощи кабеля питания постоянного тока к пустышке NP-FZ100 . Площадка оснащена выходами DC 7,4 В и DC 12 В, имеется порт USB-C (работает на вход и выход). Светодиодные индикаторы отображают состояние и ход зарядки.

Описание

Батарейная площадка крепится к камере или второму держателю с помощью винта 1/4"-20. В комплект поставки входит аккумулятор типа Sony NP-F, адаптер NP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо оригинальной батареи.

Характеристики

  • Совместимость - Sony α6600 / α9 II / α7 III / α7R III / α1 / α7C / α7S III / α7R IV / α7R V / α6700 / FX3 / FX30 / α7CR / α7C II / α7 IV / ZV-E1
  • Выход 7,4В: 6,4~8,4 Вольт, 3А макс., DC5521
  • Выход 7,4В: 6,4~8,4 Вольт, 3А макс., DC5521
  • Выход 12В: 12 Вольт +/-5%, 3А макс., DC5525
  • USB-C на выходе: 5В 3А, 9В 2,7А, 12В 2,1 А (25 Вт макс.)
  • USB-C на входе: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А (макс. 36 Вт)
  • Поддержка протоколов: USB PD3.0, QC2.0, QC3.0, SCP, FCP, AFC.
  • Размеры деревянной площадки: 94 х 47 х 23 мм.
  • Размеры батарейного адаптера: 105 х 38,7 х 22,7 мм.
  • Вес 156 г

Комплектация

  • Батарейная площадка 3168B NP-F Монтажная пластина адаптера аккумулятора
  • Батарейный адаптер NP-FZ100 с кабелем питания
  • Винт 1/4"-20
  • Шестигранный ключ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Три важных фотосовета
Три важных фотосовета
Брассаи
Брассаи
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.