SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)

Батарейная площадка крепится к камере или второму держателю с помощью винта 1/4"-20. В комплект поставки входит аккумулятор типа Sony NP-F, адаптер NP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо оригинальной батареи.
Характеристики
- Совместимость - Sony α6600 / α9 II / α7 III / α7R III / α1 / α7C / α7S III / α7R IV / α7R V / α6700 / FX3 / FX30 / α7CR / α7C II / α7 IV / ZV-E1
- Выход 7,4В: 6,4~8,4 Вольт, 3А макс., DC5521
- Выход 7,4В: 6,4~8,4 Вольт, 3А макс., DC5521
- Выход 12В: 12 Вольт +/-5%, 3А макс., DC5525
- USB-C на выходе: 5В 3А, 9В 2,7А, 12В 2,1 А (25 Вт макс.)
- USB-C на входе: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А (макс. 36 Вт)
- Поддержка протоколов: USB PD3.0, QC2.0, QC3.0, SCP, FCP, AFC.
- Размеры деревянной площадки: 94 х 47 х 23 мм.
- Размеры батарейного адаптера: 105 х 38,7 х 22,7 мм.
- Вес 156 г