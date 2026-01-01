SmallRig 4341 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем NP-FZ100 Dummy Battery (Advanced Edition)

Артикул: OLE-3169

Комплект предназначен для длительного хранения камеры Sony на аккумуляторах NP-FZ100 за счет аккумуляторов типа NP-F, включая оригинальные и внешние батареи Sony, при помощи кабеля питания постоянного тока к пустышке NP-FZ100 . Площадка оснащена выходами DC 7,4 В и DC 12 В, имеется порт USB-C (работает на вход и выход). Светодиодные индикаторы отображают состояние и ход зарядки.