SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC

Батарейная площадка крепится к клетке или другому держателю с помощью винта 1/4"-20. На площадку устанавливается аккумулятор типа Sony NP-F, а адаптер LP-E6NH Dummy Battery вставляется в батарейный отсек камеры вместо оригинальной батареи.
Характеристики
- Совместимость - Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR /; Canon EOS R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II; Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / 6K
- Выход 7.4В: 6.4~8.4 Вольт, 3А макс., DC5521
- Выход 12В: 12 Вольт +/-5%, 3А макс., DC5525
- USB-C на выход: 5В 3А, 9В 2.7А, 12В 2.1 А (25 Вт макс.)
- USB-C на вход: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А (макс. 36 Вт)
- Поддержка протоколов: USB PD3.0, QC2.0, QC3.0, SCP, FCP, AFC
- Размеры батарейной площадка: 94 х 47 х 23 мм
- Размеры батарейного адаптера: 105 х 38.4 х 21 мм
- Вес 150 г