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SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC
SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC
SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC
SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC
SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC

SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC

SmallRig
Артикул: OLE-3168

Комплект предназначен для обеспечения длительного питания камер BMPCC 4K/6K, Canon R5C и других за счет аккумуляторов типа NP-F, включая оригинальные и сторонние батареи Sony, при помощи кабеля питания DC к пустышке LP-E6NH. Площадка оснащена выходами DC 7.4 В и DC 12 В, имеется порт USB-C (работает на вход и выход). Светодиодные индикаторы показывают состояние и ход зарядки.

Описание

Батарейная площадка крепится к клетке или другому держателю с помощью винта 1/4"-20. На площадку устанавливается аккумулятор типа Sony NP-F, а адаптер LP-E6NH Dummy Battery вставляется в батарейный отсек камеры вместо оригинальной батареи.

Характеристики

  • Совместимость - Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR /; Canon EOS R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II; Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / 6K
  • Выход 7.4В: 6.4~8.4 Вольт, 3А макс., DC5521
  • Выход 12В: 12 Вольт +/-5%, 3А макс., DC5525
  • USB-C на выход: 5В 3А, 9В 2.7А, 12В 2.1 А (25 Вт макс.)
  • USB-C на вход: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А (макс. 36 Вт)
  • Поддержка протоколов: USB PD3.0, QC2.0, QC3.0, SCP, FCP, AFC
  • Размеры батарейной площадка: 94 х 47 х 23 мм
  • Размеры батарейного адаптера: 105 х 38.4 х 21 мм
  • Вес 150 г

Комплектация

  • Батарейная площадка 3168B NP-F Battery Adapter Mount Plate
  • Батарейный адаптер LP-E6NH Dummy Battery со встроенным кабелем питания
  • Винт 1/4"-20
  • Шестигранный ключ
  • Инструкция

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