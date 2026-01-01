SmallRig 4340 адаптер аккумулятора NP-F с кабелем для цифровых камер Canon и BMPCC

Совместимость - Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR /; Canon EOS R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II; Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / 6K