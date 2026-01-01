SmallRig 4084 зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E6NH

Артикул: OLE-3158

Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов LP-E6NH или аналогов такого типа. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют подключать в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank). Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А ( в комплект не входит)