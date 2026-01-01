SmallRig 4082 зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL14

На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.
ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать USB и Type-C вход одновременно.
Характеристики:
- Совместимые модели аккумуляторов Nikon EN-EL14
- Вид аккумулятора EN-EL14
- Количество слотов 2 шт
- Порты USB, Type-C
- Вход 5В/2.1A
- Вход Type-C 5В/2.1A
- Выход 8.4В/1000mA
- Размеры 90 х 56 х 27 мм
- Вес 65 г