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SmallRig 4082 зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL14
SmallRig 4082 зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL14
SmallRig 4082 зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL14

SmallRig 4082 зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL14

SmallRig
Артикул: OLE-3157

Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов EN-EL14 или аналогов такого типа. На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют подключать в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank). Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А ( в комплект не входит)

Описание

На ЖК-дисплей в реальном времени отображаются основные параметры зарядки: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать USB и Type-C вход одновременно.

Характеристики:

  • Совместимые модели аккумуляторов Nikon EN-EL14
  • Вид аккумулятора EN-EL14
  • Количество слотов 2 шт
  • Порты USB, Type-C
  • Вход 5В/2.1A
  • Вход Type-C 5В/2.1A
  • Выход 8.4В/1000mA
  • Размеры 90 х 56 х 27 мм
  • Вес 65 г

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