SmallRig 2922 кабель питания для адаптера DC5521 to NP-FZ100 Dummy Battery Charging Cable

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель питания SmallRig 2922 для адаптера DC5521 to NP-FZ100 Dummy Battery Charging Cable.
Кабель для зарядки аккумулятора SmallRig DC5521 - NP-FZ100 2922 совместим с камерами Sony Alpha a9II, a9, a7RIV, a7R III, a7III, a6600 и предназначен для использования с аккумуляторной панелью SmallRig NP-F EB2504. Длина - 60 см.
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