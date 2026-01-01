SmallRig 2921 кабель питания для адаптера DC5521 to NP-FW50 Dummy Battery Charging Cable

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель питания SmallRig 2921 для адаптера DC5521 to NP-FW50 Dummy Battery Charging Cable.
Кабель для зарядки аккумулятора SmallRig DC5521-NP-FW50 2921. Совместим с камерами Sony серии A5/A6/A7, предназначенными для использования с аккумуляторной пластиной SmallRig NP-F EB2504. Длина - 60 см.
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