GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство

Описание

сверхкомпактное и легкое устройство для быстрой зарядки от одного до четырех литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F 550 / 750 / 970 .

Сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C / Type-C длиной 1 м входят комплект. Имеется также дополнительный USB-порт 5 В для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств.

Яркий ЖК-дисплей и индикаторы на корпусе отображают статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Время зарядки четырех аккумуляторов типа NP-F750 2 часа, NP-F970 – 4 часа.

Возможны различные варианты размещения устройства: крепление за петлю или с помощью резьбового отверстия 1/4”, например, к держателю для установки вспомогательных устройств.

Особенности:

Возможность заряда четырех батарей одновременно.

• Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F 550/750/970.

• В комплекте сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C/Type-C

• Дополнительный USB порт для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств

• ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.

• Разные способы крепления



Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики: