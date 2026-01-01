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GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство
GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство

GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство

GreenBean
Артикул: MTG-3482

GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство. Зарядное устройство с четырьмя слотами для аккумуляторов NPF. Сетевое устройство и кабель быстрой зарядки, ЖК-дисплей, дополнительный USB-порт, резьбовое отверстие 1/4".

Описание

сверхкомпактное и легкое устройство для быстрой зарядки от одного до четырех литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F 550/750/970.

Сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C / Type-C длиной 1 м входят комплект. Имеется также дополнительный USB-порт 5 В для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств.

Яркий ЖК-дисплей и индикаторы на корпусе отображают статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Время зарядки четырех аккумуляторов типа NP-F750 2 часа, NP-F970 – 4 часа.

Возможны различные варианты размещения устройства: крепление за петлю или с помощью резьбового отверстия 1/4”, например, к держателю для установки вспомогательных устройств.

Особенности:

Возможность заряда четырех батарей одновременно.

•    Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F 550/750/970.

•    В комплекте сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C/Type-C

•    Дополнительный USB порт для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств

•    ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.

•    Разные способы крепления

Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики:

  • Совместимость Аккумуляторы Sony NPF 550/750/970
  • Количество слотов 4
  • Питание адаптера зарядки От устройства быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C)
  • USB выход DC 5В 1.0А
  • Время зарядки NP-F 750 х4 – 2 часа,  NP-F 970 х4 – 4 часа
  • Питание зарядного устройства 100-240В 50-60 Гц 0.8А
  • Максимальная мощность 66 Вт
  • Ток зарядного устройства Макс. 6А
  • Крепление резьбовое отверстие 1/4"
  • Вес 140 г
  • Размеры 133х50х43 мм

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1 840 ₽
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