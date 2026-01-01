GreenBean QuadCharger NPF зарядное устройство

сверхкомпактное и легкое устройство для быстрой зарядки от одного до четырех литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F
Сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C / Type-C длиной 1 м входят комплект. Имеется также дополнительный USB-порт 5 В для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств.
Яркий ЖК-дисплей и индикаторы на корпусе отображают статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Время зарядки четырех аккумуляторов типа NP-F750 2 часа, NP-F970 – 4 часа.
Возможны различные варианты размещения устройства: крепление за петлю или с помощью резьбового отверстия 1/4”, например, к держателю для установки вспомогательных устройств.
Особенности:
Возможность заряда четырех батарей одновременно.
• Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F 550/750/970.
• В комплекте сетевой адаптер быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C) и кабель быстрой зарядки Type-C/Type-C
• Дополнительный USB порт для питания вспомогательного аудио/видеооборудования и зарядки мобильных устройств
• ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.
• Разные способы крепления
Аккумуляторы в комплект не входят.
Характеристики:
- Совместимость Аккумуляторы Sony NPF 550/750/970
- Количество слотов 4
- Питание адаптера зарядки От устройства быстрой зарядки QC 66 Вт (Type-C)
- USB выход DC 5В 1.0А
- Время зарядки NP-F 750 х4 – 2 часа, NP-F 970 х4 – 4 часа
- Питание зарядного устройства 100-240В 50-60 Гц 0.8А
- Максимальная мощность 66 Вт
- Ток зарядного устройства Макс. 6А
- Крепление резьбовое отверстие 1/4"
- Вес 140 г
- Размеры 133х50х43 мм