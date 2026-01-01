GreenBean PowerPlate 02 HDMI система питания

PowerPlate 02 HDMI V-mount – универсальная система питания для DSLR и видеокамер, видеомониторов, микрофонов и другого оборудования.
Крепление для установки батареи типа V-Mount. Входное напряжение 16,8 В. Система питания имеет несколько выходов с напряжением 5 В, 8.2 В,12 В, 15 В. Выход USB с напряжением 5 В, позволяет заряжать телефоны и планшеты.
Возможность заряжать аккумулятор V-Mount с помощью сетевого адаптера (аккумулятор и блок питания не входят в комплект). Встроенный отключаемый HDMI-сплиттер позволяет получить два выхода HDMI-сигнала от одного входа. Площадка питания надежно монтируется на рельсовые направляющие диаметром 15 мм под различным углом.
Характеристики:
- вход, В – 16,8
- выходы, В – 5, 8.2,12,15
- сплиттер HDMI – 1 вход/2 выхода
- совместимость с аккумуляторами – V-Mount
- разъем D-Tap – есть