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GreenBean PowerPlate 02 HDMI система питания

GreenBean PowerPlate 02 HDMI система питания

GreenBean
Артикул: DAN-5065

GreenBean PowerPlate 02 HDMI – площадка питания для использования и зарядки батарей типа V-Mount. Модель оснащена USB-разъемом, HDMI-сплиттером. Монтируется на рельсовые направляющие 15 мм.

Описание

PowerPlate 02 HDMI V-mount – универсальная система питания для DSLR и видеокамер, видеомониторов, микрофонов и другого оборудования.

Крепление для установки батареи типа V-Mount. Входное напряжение 16,8 В. Система питания имеет несколько выходов с напряжением 5 В, 8.2 В,12 В, 15 В. Выход USB с напряжением 5 В, позволяет заряжать телефоны и планшеты.

Возможность заряжать аккумулятор V-Mount с помощью сетевого адаптера (аккумулятор и блок питания не входят в комплект). Встроенный отключаемый HDMI-сплиттер позволяет получить два выхода HDMI-сигнала от одного входа. Площадка питания надежно монтируется на рельсовые направляющие диаметром 15 мм под различным углом.

Характеристики:

  • вход, В – 16,8
  • выходы, В – 5, 8.2,12,15  
  • сплиттер HDMI – 1 вход/2 выхода
  • совместимость с аккумуляторами – V-Mount
  • разъем D-Tap – есть

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