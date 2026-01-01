GreenBean PowerPlate 02 HDMI система питания

Описание

PowerPlate 02 HDMI V-mount – универсальная система питания для DSLR и видеокамер, видеомониторов, микрофонов и другого оборудования.

Крепление для установки батареи типа V-Mount. Входное напряжение 16,8 В. Система питания имеет несколько выходов с напряжением 5 В, 8.2 В,12 В, 15 В. Выход USB с напряжением 5 В, позволяет заряжать телефоны и планшеты.

Возможность заряжать аккумулятор V-Mount с помощью сетевого адаптера (аккумулятор и блок питания не входят в комплект). Встроенный отключаемый HDMI-сплиттер позволяет получить два выхода HDMI-сигнала от одного входа. Площадка питания надежно монтируется на рельсовые направляющие диаметром 15 мм под различным углом.

Характеристики: