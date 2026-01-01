GreenBean DualCharger V3CH V-mount зарядное устройство

Описание

На корпусе устройства присутствует светодиодная индикация работы (наличие сетевого питания, индикатор заряда, наличие аккумулятора, уровень заряда).

Его особенностями являются широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240 В, быстрая зарядка аккумулятора, наличие дополнительного выхода постоянного тока XLR 4-pin для питания вспомогательного оборудования. Дополнительный выход может использоваться как при работе от сети, так и автономно от аккумулятора. Питание не прерывается даже если снять один из аккумуляторов.

Прибор имеет контроллер котрый автоматически выполняет заряд и предотвращает перезаряд аккумуляторов.

Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим воздействиям. На нижней части зарядного устройства имеются металлические откидные лапки. В рабочем положении они предотвращают опрокидывание устройства на бок. Также на нижней части присутствуют резиновые антискользящие накладки.

Характеристики: